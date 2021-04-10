Menu
I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level 2021 - 2025 season 1

Season premiere 10 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня» Адзуса Айзава, 27-летняя офисная сотрудница, всегда слишком ответственно относилась к своей работе. В результате она так перетрудилась, что в буквальном смысле погибла на рабочем месте. Благодаря Богине ей удается перевоплотиться в другом мире, где она получает уникальную возможность жить спокойной и беззаботной жизнью. Адзуса воплощается в теле 17-летней девушки и становится бессмертной ведьмой, которая живет в маленьком домике в горах. Единственным источником дохода для нее стало уничтожение низкоуровневых слизней.

"I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
10 April 2021
Episode 2
17 April 2021
Episode 3
24 April 2021
Episode 4
1 May 2021
Episode 5
8 May 2021
Episode 6
15 May 2021
Episode 7
22 May 2021
Episode 8
29 May 2021
Episode 9
5 June 2021
Episode 10
12 June 2021
Episode 11
19 June 2021
Episode 12
26 June 2021
