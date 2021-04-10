В 1-м сезоне сериала «Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня» Адзуса Айзава, 27-летняя офисная сотрудница, всегда слишком ответственно относилась к своей работе. В результате она так перетрудилась, что в буквальном смысле погибла на рабочем месте. Благодаря Богине ей удается перевоплотиться в другом мире, где она получает уникальную возможность жить спокойной и беззаботной жизнью. Адзуса воплощается в теле 17-летней девушки и становится бессмертной ведьмой, которая живет в маленьком домике в горах. Единственным источником дохода для нее стало уничтожение низкоуровневых слизней.