Постеры сериала «Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня»

Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»?

Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал