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Постер к 1-му сезону сериала Под чужим флагом
Киноафиша Сериалы Под чужим флагом Сезоны Сезон 1

Под чужим флагом, 1 сезон

False Flag 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под чужим флагом»

В 1-м сезоне сериала «Под чужим флагом» пятеро простых людей просыпаются однажды утром и узнают, что они стали главными подозреваемыми в дерзкой операции по похищению людей. Это случилось после того, как стало известно о загадочном исчезновении министра оборонного ведомства Ирана во время его тайного посещения России. Главные герои шокированы тем, что их личные данные, в том числе фотографии в паспорте, транслируются в мировых средствах массовой информации. В следственных изоляторах Шин-Бет проводят допрос четверых подозреваемых — Бена, Эммы, Асии и Натали. Все они в момент похищения были за границей, и ни у кого из них нет надежного алиби.

Список серий 1-го сезона сериала «Под чужим флагом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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