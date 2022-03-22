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Постер к 3-му сезону сериала Под чужим флагом
Киноафиша Сериалы Под чужим флагом Сезоны Сезон 3

Под чужим флагом, 3 сезон

False Flag 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Под чужим флагом»

В 3-м сезоне сериала «Под чужим флагом» сотрудники израильской компании, занимающейся высокими технологиями, устраивают вечеринку на Кипре, во время которой люди неожиданно начинают падать и биться в конвульсиях. Из-за боязни химического террора срочно вызывают «Моссад». Корин потрясен взрывом в комнате Дидье. Раскрываются новые подробности о ядовитом веществе, которое использовали во время химической атаки. Анна находит скрытую камеру в гостиничном номере Дафны. Раненых доставляют в израильский госпиталь – состояние Дани Харела ухудшается. Военный штаб получает информацию о трупе, который может иметь отношение к инциденту.

Список серий 3-го сезона сериала «Под чужим флагом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
22 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
29 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
29 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
5 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
14 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
14 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
20 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
20 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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