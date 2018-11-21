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Постер к 2-му сезону сериала Под чужим флагом
Киноафиша Сериалы Под чужим флагом Сезоны Сезон 2

Под чужим флагом, 2 сезон

False Flag 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Под чужим флагом»

Во 2-м сезоне сериала «Под чужим флагом» три семьи в смятении после того, как их близкие пропали без вести в результате загадочного взрыва. Пытаясь делать вид, что ничего не происходит, они все больше погрязают во лжи. Следователи приходят в дома подозреваемых и узнают, что случилось. Они проводят допрос шокированных родственников. Быстро выясняется, что даже в благопристойных семьях люди лгут и хранят секреты. Диклу отпускают под домашний арест и отправляют в дом родителей. Мику увольняют. Саги боится, что его супруга вновь завела отношения на стороне. В это время команда оперативного штаба без особого успеха ищет Амира и Аната.

Список серий 2-го сезона сериала «Под чужим флагом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
21 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
12 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 января 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 января 2019
График выхода всех сериалов
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