Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Пожарная служба Такомы
Киноафиша Сериалы Пожарная служба Такомы Сезоны Сезон 3

Пожарная служба Такомы, 3 сезон

Tacoma FD
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Пожарная служба Такомы»

В 3-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» на одном из вызовов команда сталкивается со злобной обезьяной-капуцином, которая может быть заражена бешенством. Всю пожарную часть закрывают на карантин. Каждый из ребят справляется с этим потрясением по-своему. Люси заканчивает обучение и официально становится пожарным, однако новые коллеги решают встретить ее чередой шуток и розыгрышей. Девушка заявляет, что они относятся к ней предвзято только потому, что она дочь начальника. В пожарной части проводится ежегодный конкурс по приготовлению чили, но обычного судью могут отстранить от работы в последнюю минуту.

Список серий сериала Пожарная служба Такомы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Карантин Quarantine
Сезон 3 Серия 1
16 сентября 2021
Адская неделя Hell Week
Сезон 3 Серия 2
23 сентября 2021
Сильный озноб The Big Chill
Сезон 3 Серия 3
30 сентября 2021
Как я познакомился с твоей матерью How I Met Your Mother
Сезон 3 Серия 4
7 октября 2021
Лови день Carpet Diem
Сезон 3 Серия 5
14 октября 2021
Восстание машин Rise of the Machines
Сезон 3 Серия 6
21 октября 2021
Тихая вечеринка The Quiet Party
Сезон 3 Серия 7
28 октября 2021
Эдди - шеф Eddie the Chief
Сезон 3 Серия 8
4 ноября 2021
Нарушители спокойствия на свадьбе Wedding Crashers
Сезон 3 Серия 9
11 ноября 2021
Бывшие Эдди Eddie's Exes
Сезон 3 Серия 10
18 ноября 2021
Благодарение Thanksgiving
Сезон 3 Серия 11
25 ноября 2021
Маринованный шарик Pickleball
Сезон 3 Серия 12
2 декабря 2021
Пожар в пожарной части Fire at the Fire Station
Сезон 3 Серия 13
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше