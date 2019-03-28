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Постер к 1-му сезону сериала Пожарная служба Такомы
Киноафиша Сериалы Пожарная служба Такомы Сезоны Сезон 1

Пожарная служба Такомы, 1 сезон

Tacoma FD
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пожарная служба Такомы»

В 1-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» в центре событий находится отважная бригада пожарных, которым не повезло с местом рождения. Ребята живут в городе Такома, официально признанном самым дождливым и мокрым в США. Возгораний здесь практически не случается, а если кому-то и приходит в голову поиграть со спичками, дождь немедленно справляется с последствиями «пожара». Тем не менее пожарный участок при городской администрации все же имеется, и его служащим постоянно приходится чем-то себя занимать, чтобы не выглядеть бесполезными. Новый шеф Терри Макконки и его команда то спасают котов с деревьев, то проводят лекции для школьников.

Список серий сериала Пожарная служба Такомы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
На горячем сиденье On the Hot Seat
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2019
Полицейские войны Cop Wars
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2019
Новая надежда A New Hope
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2019
Тренировочный день Training Day
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2019
Команда "Б" The B-Team
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2019
Лихорадка в полнолуние Full Moon Fever
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2019
Старое пламя Old Flame
Сезон 1 Серия 7
9 мая 2019
Где бифштекс Where's the Beefcake
Сезон 1 Серия 8
16 мая 2019
Я Эдди Пениси I'm Eddie Penisi
Сезон 1 Серия 9
23 мая 2019
Пожар в амбулатории Fire at the Dispensary
Сезон 1 Серия 10
30 мая 2019
График выхода всех сериалов
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