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Постер к 4-му сезону сериала Пожарная служба Такомы
Киноафиша Сериалы Пожарная служба Такомы Сезоны Сезон 4

Пожарная служба Такомы, 4 сезон

Tacoma FD
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Пожарная служба Такомы»

В 4-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» после пожара на станции Терри, Люси, Грэнни и Айк вынуждены работать в службе безопасности тематического парка под названием «Мир пиратов». На вечеринке по случаю детского дня рождения неожиданно загорается костюм аниматора, играющего попугая Пити. Владелец парка мистер Дрейк отчитывает Терри, и тот решает во что бы то ни стало вернуться к серьезной службе на благо города. Эдди-старший заканчивает ремонт старого здания пожарной части, но все еще сомневается, стоит ли ему нанимать прежнюю команду. Люси и ребята придумывают план, как уговорить его взять их на работу.

График выхода новых серий Пожарная служба Такомы 4 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пиратский мир ФД Pirate World FD
Сезон 4 Серия 1
20 июля 2023
Проби Имброглио The Probie Imbroglio
Сезон 4 Серия 2
27 июля 2023
Путь Пениси The Penisi Way
Сезон 4 Серия 3
3 августа 2023
Кто дает смену? Who Gives A-Shift?
Сезон 4 Серия 4
10 августа 2023
Фотография смерти Death Photo
Сезон 4 Серия 5
17 августа 2023
День святого Валентина Valentine's Day
Сезон 4 Серия 6
24 августа 2023
Большой переполох в Маленькой Бельгии Big Trouble in Little Belgium
Сезон 4 Серия 7
31 августа 2023
Куриная драка Chicken Fight
Сезон 4 Серия 8
7 сентября 2023
Ставший голландцем Gone Dutch
Сезон 4 Серия 9
14 сентября 2023
Firefighters Only
Сезон 4 Серия 10
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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