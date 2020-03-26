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Постер к 2-му сезону сериала Пожарная служба Такомы
Киноафиша Сериалы Пожарная служба Такомы Сезоны Сезон 2

Пожарная служба Такомы, 2 сезон

Tacoma FD
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пожарная служба Такомы»

Во 2-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» Эдди с восторгом воспринимает новость о том, что он скоро станет отцом. Люси находит спасение в азартных играх, всячески стараясь скрыть это от близких. Тем временем загадочный поджигатель наносит удар по Такоме. Пожарные и полицейские должны отложить в сторону свое соперничество, чтобы раскрыть это дело. Ко всеобщему удивлению, обе команды обнаруживают, что они не такие уж разные, как им казалось всю жизнь, но как долго может длиться перемирие? Анонимный блогер раскрывает в интернете маленькие постыдные секреты округа Такома, и член городского совета Прайс советует Терри найти автора пасквилей.

Список серий сериала Пожарная служба Такомы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
День выплаты жалованья Payday
Сезон 2 Серия 1
26 марта 2020
Пожар в секс-городке Fire in Sex Town
Сезон 2 Серия 2
2 апреля 2020
Кто это? Whodunit?
Сезон 2 Серия 3
9 апреля 2020
Люси нужна подруга Lucy Wants a Friend
Сезон 2 Серия 4
16 апреля 2020
Я Эдди Пениси... старший. I'm Eddie Penisi...Sr.
Сезон 2 Серия 5
23 апреля 2020
Команда "С" The C-Team
Сезон 2 Серия 6
30 апреля 2020
Огненный хор Fire Choir
Сезон 2 Серия 7
23 июля 2020
Игра в плач The Crying Game
Сезон 2 Серия 8
30 июля 2020
Майк и Айк Mike and Ike
Сезон 2 Серия 9
6 августа 2020
Бал пожарных: Часть I The Firefighter's Ball: Part I
Сезон 2 Серия 10
13 августа 2020
Бал пожарных: Часть 2 The Firefighter's Ball: Part 2
Сезон 2 Серия 11
20 августа 2020
В поместье кошмаров To Nightmare Manor
Сезон 2 Серия 12
27 августа 2020
Рождественская история A Christmas Story
Сезон 2 Серия 13
3 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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