Farscape 1999 - 2003, season 4

Farscape season 4 poster
Farscape
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 June 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Farscape" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Крайтон, который наблюдает гибель левиафана по имени Элак, сталкивается с пришельцем Сикозу. Он оказывает ему содействие и помогает остановить грудеков, которые полны решимости заполучить нервную кластерную ткань левиафана – тубрей. Все герои, кроме Айрин, встречаются на Арнеске, где Джул обнаруживает остатки давно погибшей цивилизации. Экипаж узнает, как низко Скорпиус пал в рядах миротворцев. Они должны отыскать его и активировать все зонды, чтобы остановить магнитную бурю на Арнеске. Однако кто-то не хочет, чтобы эта миссия прошла успешно.

8.3 IMDb
"Farscape" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Crichton Kicks
Season 4 Episode 1
7 June 2002
What Was Lost Part I: Sacrifice
Season 4 Episode 2
14 June 2002
What Was Lost Part II: Resurrection
Season 4 Episode 3
21 June 2002
Lava's a Many Splendored Thing
Season 4 Episode 4
28 June 2002
Promises
Season 4 Episode 5
12 July 2002
Natural Election
Season 4 Episode 6
19 July 2002
John Quixote
Season 4 Episode 7
26 July 2002
I Shrink Therefore I Am
Season 4 Episode 8
2 August 2002
A Prefect Murder
Season 4 Episode 9
9 August 2002
Coup by Clam
Season 4 Episode 10
16 August 2002
Unrealized Reality
Season 4 Episode 11
23 August 2002
Kansas
Season 4 Episode 12
10 January 2003
Terra Firma
Season 4 Episode 13
17 January 2003
Twice Shy
Season 4 Episode 14
24 January 2003
Mental as Anything
Season 4 Episode 15
31 January 2003
Bringing Home the Beacon
Season 4 Episode 16
7 February 2003
A Constellation of Doubt
Season 4 Episode 17
14 February 2003
Prayer
Season 4 Episode 18
21 February 2003
We're So Screwed Part I: Fetal Attraction
Season 4 Episode 19
28 February 2003
We're So Screwed Part II: Hot to Katratzi
Season 4 Episode 20
7 March 2003
We're So Screwed Part III: La Bomba
Season 4 Episode 21
14 March 2003
Bad Timing
Season 4 Episode 22
21 March 2003
