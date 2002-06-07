В 4-м сезоне сериала «Далеко во Вселенной» Крайтон, который наблюдает гибель левиафана по имени Элак, сталкивается с пришельцем Сикозу. Он оказывает ему содействие и помогает остановить грудеков, которые полны решимости заполучить нервную кластерную ткань левиафана – тубрей. Все герои, кроме Айрин, встречаются на Арнеске, где Джул обнаруживает остатки давно погибшей цивилизации. Экипаж узнает, как низко Скорпиус пал в рядах миротворцев. Они должны отыскать его и активировать все зонды, чтобы остановить магнитную бурю на Арнеске. Однако кто-то не хочет, чтобы эта миссия прошла успешно.