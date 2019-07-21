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Постер к 1-му сезону сериала Агнцы божьи
Киноафиша Сериалы Агнцы божьи Сезоны Сезон 1

Агнцы божьи, 1 сезон

Lambs of God 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агнцы божьи»

В 1-м сезоне сериала «Агнцы божьи» три монахини живут в уединении в развалинах старого островного монастыря. Но однажды покой Ифигении, Карлы и Маргариты нарушает незваный гость. На остров прибывает священник отец Игнатий с материка. Он сообщает, что их орден считается необитаемым, а здание монастыря подлежит сносу. Женщины не собираются покидать свой дом. В надежде изменить ситуацию они берут гостя в плен. Однако его появление уже необратимо изменило что-то в их привычном жизненном укладе и запустило цепь последствий.

Список серий 1-го сезона сериала «Агнцы божьи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дьявол в раю The Devil into Paradise
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2019
Кровь Эдема The Blood of Eden
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2019
Зверь в плоти The Beast Incarnate
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2019
Воскресение Resurrection
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2019
График выхода всех сериалов
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