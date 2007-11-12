Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Последнее путешествие Синдбада
Киноафиша Сериалы Последнее путешествие Синдбада Сезоны Сезон 1

Последнее путешествие Синдбада, 1 сезон

Poslednee puteshestvie Sindbada 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последнее путешествие Синдбада»

В 1-м сезоне сериала «Последнее путешествие Синдбада» бизнесмен Михаил Баринов сбивается с ног в поисках бесследно пропавшей любимой женщины. Будучи талантливым врачом, она получила интересное предложение от одной из крупных клиник Туниса и уехала на переговоры. Однако вскоре телефон девушки перестал отвечать, да и сама она будто бы провалилась сквозь землю. Отчаявшись найти ее самостоятельно или с помощью полиции, Баринов обращается к узкому специалисту – некоему Синдбаду, человеку, родившемуся в Тунисе, но служащему теперь на российские спецслужбы. У него есть версия, куда могла подеваться красавица.

Список серий 1-го сезона сериала «Последнее путешествие Синдбада» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2007
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 ноября 2007
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2007
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 ноября 2007
График выхода всех сериалов
Related video
Улыбка один в один: ахнете, увидев старшую сестру самой красивой женщины в мире
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки
Все мужчины были без ума от красавицы из сериала «Кабачок "13 стульев"»: сейчас не узнаете
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
Тест: какой у вас тип волшебных крыльев?
Этот ляп в советском «Шерлоке Холмсе» заметили только иностранцы: внимание на Ливанова
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
Последняя воля Карла III останется розовой мечтой: планы опять нарушили Меган и Гарри
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше