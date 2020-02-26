В 1-м сезоне сериала «Трансплантация» в центре событий оказывается политический беженец, сбежавший из Сирии. В родной стране Башир Хамид был уважаемым врачом и работал в скорой помощи. Однако там ему угрожала серьезная опасность, поэтому ему пришлось нелегально пересечь границу. Теперь он живет в лагере беженцев в Канаде, ожидая решения местных властей по поводу его будущего. Баш готов к любым тяготам, однако с одним он не может смириться: когда происходит трагическое событие, он не имеет права использовать свою подготовку для спасения раненых. В этой стране его лицензия врача не имеет силы.