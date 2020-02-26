Menu
Transplant 2020, season 1

Season premiere 26 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Transplant" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Трансплантация» в центре событий оказывается политический беженец, сбежавший из Сирии. В родной стране Башир Хамид был уважаемым врачом и работал в скорой помощи. Однако там ему угрожала серьезная опасность, поэтому ему пришлось нелегально пересечь границу. Теперь он живет в лагере беженцев в Канаде, ожидая решения местных властей по поводу его будущего. Баш готов к любым тяготам, однако с одним он не может смириться: когда происходит трагическое событие, он не имеет права использовать свою подготовку для спасения раненых. В этой стране его лицензия врача не имеет силы.

7.9 IMDb
Transplant List of episodes
Pilot
Season 1 Episode 1
26 February 2020
Tell Me Who You Are
Season 1 Episode 2
4 March 2020
Your Secrets Can Kill You
Season 1 Episode 3
11 March 2020
Saleh
Season 1 Episode 4
18 March 2020
Eid
Season 1 Episode 5
25 March 2020
Trigger Warning
Season 1 Episode 6
1 April 2020
Far from Home
Season 1 Episode 7
8 April 2020
Birth and Rebirth
Season 1 Episode 8
15 April 2020
Under Pressure
Season 1 Episode 9
29 April 2020
Collapse
Season 1 Episode 10
6 May 2020
Orphans
Season 1 Episode 11
13 May 2020
Relapse
Season 1 Episode 12
20 May 2020
The Only Way Out Is Through
Season 1 Episode 13
27 May 2020
