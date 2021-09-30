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Баки Ханма, список сезонов

Baki Hanma 16+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Баки Ханма»
Баки Ханма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 30 сентября 2021
 
Баки Ханма - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов 26 июля 2023 - 24 августа 2023
 
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