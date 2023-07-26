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Постер к 2-му сезону сериала Баки Ханма
Киноафиша Сериалы Баки Ханма Сезоны Сезон 2

Баки Ханма, 2 сезон

Baki Hanma 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 27
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Баки Ханма»

Во 2-м сезоне сериала «Баки Ханма» начинается долгожданный матч между Геварой и Оливой, правила которого предельно просты: они оба держатся за один и тот же кусок ткани с разных концов, и тот, кто первым отпустит его, проиграет. Гевара сражается за народ своей обнищавшей родины, поэтому он не готов сдаться. Олива также имеет свой резон для победы. Тем временем Баки оказывается один на один с целым отрядом вооруженных охранников, которые направляют пики ему в грудь. Но у парня, как всегда, есть план. Гораздо больше его волнует предстоящее сражение с человеком, к встрече с которым он шел всю свою жизнь.

Список серий сериала Баки Ханма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новая история человечества New History of Mankind
Сезон 2 Серия 1
26 июля 2023
Полностью окруженный Completely Surrounded
Сезон 2 Серия 2
26 июля 2023
Сила природы ПРОТИВ боевой мощи Nature Power VS Battle Power
Сезон 2 Серия 3
26 июля 2023
Слезы Пикуля Pickle's Tears
Сезон 2 Серия 4
26 июля 2023
Просто хочу увидеть тебя Just Want to See You
Сезон 2 Серия 5
26 июля 2023
За звуковым барьером Beyond the Sound Barrier
Сезон 2 Серия 6
26 июля 2023
Момент наивысшего напряжения Moment of the Heat
Сезон 2 Серия 7
26 июля 2023
Молящийся дикарь Praying Savage
Сезон 2 Серия 8
26 июля 2023
Пожирающие друг друга Devouring Each Other
Сезон 2 Серия 9
26 июля 2023
Продовольственный резерв Food Reserve
Сезон 2 Серия 10
26 июля 2023
Слабый пожирает сильного The Weak Eats the Mighty
Сезон 2 Серия 11
26 июля 2023
Окончательная форма Final Form
Сезон 2 Серия 12
26 июля 2023
Неписаное правило боя Unwritten Rule of the Fight
Сезон 2 Серия 13
26 июля 2023
Смерть из-за любви Dying for Love
Сезон 2 Серия 14
24 августа 2023
Чувствуя начало Feeling the Beginning
Сезон 2 Серия 15
24 августа 2023
Новый горизонт New Horizon
Сезон 2 Серия 16
24 августа 2023
Легендарный промоутер Legendary Promoter
Сезон 2 Серия 17
24 августа 2023
Переворачивая стол Turning the Table
Сезон 2 Серия 18
24 августа 2023
Бог бокса God of Boxing
Сезон 2 Серия 19
24 августа 2023
По-своему Their Own Way
Сезон 2 Серия 20
24 августа 2023
Ужин отца и сына Father & Son Dining
Сезон 2 Серия 21
24 августа 2023
Самая крупная ссора между отцом и сыном в истории The Biggest Father-Son Fight in History
Сезон 2 Серия 22
24 августа 2023
Городская легенда Urban Legend
Сезон 2 Серия 23
24 августа 2023
Набухающие слезы Tears Swelling
Сезон 2 Серия 24
24 августа 2023
Сын, отец и… Son, Father and…
Сезон 2 Серия 25
24 августа 2023
Одеяние Dress
Сезон 2 Серия 26
24 августа 2023
Вкус папы Taste of Dad
Сезон 2 Серия 27
24 августа 2023
График выхода всех сериалов
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