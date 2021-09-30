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Постер к 1-му сезону сериала Баки Ханма
Киноафиша Сериалы Баки Ханма Сезоны Сезон 1

Баки Ханма, 1 сезон

Baki Hanma 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Баки Ханма»

В 1-м сезоне сериала «Баки Ханма» после очередного непростого боя Баки возвращается в Японию, где ему немедленно приходится столкнуться с плодами своей славы. Человек, убивший огромного слона голыми руками, несовершеннолетний мальчишка, размахивающий ножом в людном месте, и даже воображаемый гигантский богомол – все это лишь малая часть испытаний, с которыми встречается молодой боец на родине. Однако его самого не волнует количество пройденных сложностей. Он упорно тренируется и изучает новые техники, чтобы не ударить в грязь лицом во время своего главного сражения – спарринга с отцом, которого он не видел долгие годы.

Список серий сериала Баки Ханма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Самый сильный старшеклассник в мире The World's Strongest Senior
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2021
Боевые искусства разных видов Mixed species' martial arts
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2021
Тюрьма и ад Prison and Hell
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Второй The Second
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2021
Ужасная тройня Terrible Triplets
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2021
Морской волк Man of the Sea
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2021
Сверхмужик против сверхмужика Hyper male and Hyper male
Сезон 1 Серия 7
30 сентября 2021
Стиль Джильберто Gilberto Style
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2021
Время решать Decision Time
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2021
Что же ты не смеешься? Can't you laugh?
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2021
Рассказывает тюремный надзиратель The Prison Guard talks about it
Сезон 1 Серия 11
30 сентября 2021
Сильнее мускулов Beyond the Brawn
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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