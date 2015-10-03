Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Haikyuu!! 2014 - 2020 season 2

Haikyuu!! season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Haikyuu!! Seasons Season 2

Haikyuu!! 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Haikyuu!!" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Волейбол!!» с тех пор, как команда «Карасуно» проиграла отборочные матчи «Интер-Хай», ребята тренируются как сумасшедшие. Их главный тренер Иттецу Такеда объявляет, что «Карасуно» примет участие в тренировочном лагере Nekoma в Токио. Хината, Кагэяма, Нишиноя и другие второкурсники отправляются навстречу приключениям. Однако выясняется, что новые занятия не в полной мере соответствуют их ожиданиям. Ячи испытывает смешанные чувства по поводу своего вступления в команду. Ей приходится обратиться за советом к своей матери, что ставит ее в неудобное положение, но Хината ее поддерживает.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
8.7 IMDb
Write review
"Haikyuu!!" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Let's Go To Tokyo!!
Season 2 Episode 1
3 October 2015
Direct Sunlight
Season 2 Episode 2
10 October 2015
Villager B
Season 2 Episode 3
17 October 2015
Center Ace
Season 2 Episode 4
24 October 2015
Greed
Season 2 Episode 5
31 October 2015
Tempo
Season 2 Episode 6
7 November 2015
Moonrise
Season 2 Episode 7
14 November 2015
Illusionary Hero
Season 2 Episode 8
21 November 2015
Vs "Umbrella"
Season 2 Episode 9
28 November 2015
Cogs
Season 2 Episode 10
5 December 2015
Above
Season 2 Episode 11
12 December 2015
Let the Games Begin!
Season 2 Episode 12
19 December 2015
A Simple and Pure Strength
Season 2 Episode 13
26 December 2015
Still Growing
Season 2 Episode 14
9 January 2016
Place to Play
Season 2 Episode 15
16 January 2016
Next
Season 2 Episode 16
23 January 2016
The Battle Without Will Power
Season 2 Episode 17
30 January 2016
The Losers
Season 2 Episode 18
6 February 2016
The Iron Wall Can Be Rebuilt Again and Again
Season 2 Episode 19
13 February 2016
Wiping Out
Season 2 Episode 20
20 February 2016
The Destroyer
Season 2 Episode 21
27 February 2016
The Fight of the Previously Spineless
Season 2 Episode 22
5 March 2016
Team
Season 2 Episode 23
12 March 2016
The Absolute Limit Switch
Season 2 Episode 24
19 March 2016
Declaration of War
Season 2 Episode 25
26 March 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more