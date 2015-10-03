Во 2-м сезоне сериала «Волейбол!!» с тех пор, как команда «Карасуно» проиграла отборочные матчи «Интер-Хай», ребята тренируются как сумасшедшие. Их главный тренер Иттецу Такеда объявляет, что «Карасуно» примет участие в тренировочном лагере Nekoma в Токио. Хината, Кагэяма, Нишиноя и другие второкурсники отправляются навстречу приключениям. Однако выясняется, что новые занятия не в полной мере соответствуют их ожиданиям. Ячи испытывает смешанные чувства по поводу своего вступления в команду. Ей приходится обратиться за советом к своей матери, что ставит ее в неудобное положение, но Хината ее поддерживает.