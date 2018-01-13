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Постер к 1-му сезону сериала Любимый во Франксе
Киноафиша Сериалы Любимый во Франксе Сезоны Сезон 1

Любимый во Франксе, 1 сезон

Darling in the FranXX 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любимый во Франксе»

В 1-м сезоне сериала «Любимый во Франксе» молодой пилот Хиро – один из самых успешных учеников академии. Вместе со своей напарницей он готовится к экзамену на управление огромным роботом Франкс. Это очень престижная работа, ведь такие боевые машины – единственная защита остатков человечества от гигантских мутировавших животных – керю. Но напарница Хиро проваливает тест, а по правилам они могут работать только вместе. Поэтому на будущем парня тоже ставят жирный крест. В отчаянии он решает бросить обучение, но неожиданно встречает загадочную девушку с рогами, оказавшуюся в таком же сложном положении.

Список серий 1-го сезона сериала «Любимый во Франксе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Один и одна Alone and Lonesome
Сезон 1 Серия 1
13 января 2018
Что значит «соединиться» What It Means to Connect
Сезон 1 Серия 2
20 января 2018
Сражающаяся кукла Fighting Puppet
Сезон 1 Серия 3
27 января 2018
Взмахи крыльев Flap-Flap
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2018
Твои шипы и мой символ Your Thorn, My Badge
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2018
Любимый во Франксе Darling in the Franxx
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2018
Мораторий падающих звёзд Shooting Star Moratorium
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2018
Мальчики и девочки Boys ✕ Girls
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2018
Треугольная бомба Triangle Bomb
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2018
Вечный город The City of Eternity
Сезон 1 Серия 10
17 марта 2018
Обмен партнёрами Partner Shuffle
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2018
Сад, с которого всё началось GARDEN／Garden of Beginnings
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2018
Принц и демоница The Beast and the Prince
Сезон 1 Серия 13
7 апреля 2018
Преступление и признание Punishment and Confession
Сезон 1 Серия 14
14 апреля 2018
Двуглавая птица Jian
Сезон 1 Серия 15
21 апреля 2018
Как мы коротали дни Days of Our Lives
Сезон 1 Серия 16
5 мая 2018
Рай Eden
Сезон 1 Серия 17
12 мая 2018
Когда цветёт вишня When the Sakura Blooms
Сезон 1 Серия 18
19 мая 2018
Те, кому не стать людьми Inhumanity
Сезон 1 Серия 19
26 мая 2018
Новый мир The New World
Сезон 1 Серия 20
9 июня 2018
Для тебя, моя любовь For You, My Love
Сезон 1 Серия 21
16 июня 2018
Звездочеты Stargazers
Сезон 1 Серия 22
23 июня 2018
Любимый во Франкиссе DARLING in the FRANXX
Сезон 1 Серия 23
30 июня 2018
Останься со мной Never Let Me Go
Сезон 1 Серия 24
7 июля 2018
График выхода всех сериалов
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