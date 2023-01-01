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Любимый во Франксе, список сезонов

Darling in the FranXX 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Любимый во Франксе»
Любимый во Франксе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 13 января 2018 - 7 июля 2018
 
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