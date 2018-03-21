Корейский драматический сериал «Мой мистер» рассказывает о судьбах трех родных братьев из семьи Пак. Старший Сан Хун лишился работы и растратил все сбережения на неудачные попытки построить собственный бизнес. Младший Ки Хун в юности был подающим надежды режиссером, однако зарыл свой талант в землю. И наконец, средний брат и главный герой истории – Дон Хун – работает в архитектурной компании и готов на все для достижения своих целей. Его погрязшей в долгах коллеге Ли Джи Ан поручают собрать на него компромат.