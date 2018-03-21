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Постер сериала Мой мистер
Постер сериала Мой мистер
Постер сериала Мой мистер
Постер сериала Мой мистер
Постер сериала Мой мистер
Постер сериала Мой мистер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Мой мистер

Мой мистер (2018 - 2018)

Naui Ajusshi 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Корейский драматический сериал «Мой мистер» рассказывает о судьбах трех родных братьев из семьи Пак. Старший Сан Хун лишился работы и растратил все сбережения на неудачные попытки построить собственный бизнес. Младший Ки Хун в юности был подающим надежды режиссером, однако зарыл свой талант в землю. И наконец, средний брат и главный герой истории – Дон Хун – работает в архитектурной компании и готов на все для достижения своих целей. Его погрязшей в долгах коллеге Ли Джи Ан поручают собрать на него компромат.

В ролях
В ролях
Ким Ён-мин
Ким Ён-мин
Квон На-ра
Квон На-ра
Ли Джи-ын
Ли Джи-ын
Пак Хо-сан
Пак Хо-сан
Ко Ду-щим
Ли Сон-гюн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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9 IMDb
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Сезоны
Мой мистер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
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