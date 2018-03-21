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Постер к 1-му сезону сериала Мой мистер
Киноафиша Сериалы Мой мистер Сезоны Сезон 1

Мой мистер, 1 сезон

Naui Ajusshi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой мистер»

В 1-м сезоне сериала «Мой мистер» молодая женщина по имени Ли Джин Ан находится в глубокой депрессии из-за огромного множества долгов. Ее спасает подвернувшаяся временная работа, которая должна помочь ей решить финансовые проблемы. Однако обязанности и героини оказываются довольно сомнительные: она должна собрать компромат на своего коллегу Пак Дон Хуна и найти все его слабые стороны и болевые точки. От безысходности девушка соглашается на эти условия и начинает следить за обаятельным и целеустремленным инженером из архитектурного бюро. Выясняется, что Дон Хун – средний из трех крайне неудачливых братьев.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой мистер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 апреля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 мая 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 мая 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 мая 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 мая 2018
График выхода всех сериалов
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