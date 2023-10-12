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Постер сериала Спокойной ночи, мир
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Киноафиша Сериалы Спокойной ночи, мир

Спокойной ночи, мир (2023 - …)

Good Night World 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Спокойной ночи, мир» – это японское аниме о семье, которая против своей воли участвует в глобальной онлайн-игре. Старший брат замкнут в себе и социопатичен. Младший, напротив, добивается всего, чего он хочет, и легко завязывает отношения с людьми. Отец настольно неудачлив и не уверен в своих силах, что его не уважают собственные дети. А мать занимается чем угодно, но только не домашним хозяйством. Однако никто из них не догадывается, что на самом деле они лишь персонажи для развлечения других людей.

В ролях
В ролях
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Рёхэй Кимура
Риэ Такахаси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Сезоны
Спокойной ночи, мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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