Сериал «Спокойной ночи, мир» – это японское аниме о семье, которая против своей воли участвует в глобальной онлайн-игре. Старший брат замкнут в себе и социопатичен. Младший, напротив, добивается всего, чего он хочет, и легко завязывает отношения с людьми. Отец настольно неудачлив и не уверен в своих силах, что его не уважают собственные дети. А мать занимается чем угодно, но только не домашним хозяйством. Однако никто из них не догадывается, что на самом деле они лишь персонажи для развлечения других людей.