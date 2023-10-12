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Постер к 1-му сезону сериала Спокойной ночи, мир
Киноафиша Сериалы Спокойной ночи, мир Сезоны Сезон 1

Спокойной ночи, мир, 1 сезон

Good Night World
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спокойной ночи, мир»

В 1-м сезоне сериала «Спокойной ночи, мир» в центре событий оказывается обычное, не очень счастливое японское семейство. Отец постоянно пытается заработать денег и достичь чего-то в жизни, но все его потуги терпят неудачу. Мать пренебрегает домашним хозяйством и заботой о детях, уделяя слишком много времени своим прихотям и внешнему виду. Старший сын страдает легкой формой аутизма и практически ни с кем не общается, блуждая по коридорам собственного сознания. Зато младший, не в пример ему, преуспевает во всем, за что берется. Но внезапно выясняется, что весь их привычный мир – выдумка, а сами они – невольные персонажи в онлайн-игре.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 12 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
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