Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Полицейский участок рядом с пожарной станцией
Киноафиша Сериалы Полицейский участок рядом с пожарной станцией Сезоны Сезон 2

Полицейский участок рядом с пожарной станцией, 2 сезон

The First Responders
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией»

Во 2-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» продолжается история о буднях полицейского участка и пожарной части, которые располагаются по соседству. Коллегам из разных служб быстрого реагирования порой приходится работать над одним и тем же делом. Очень часто пожары и возгорания в жилых помещениях, складах, офисах или производственных зданиях являются делом рук преступников, действующих по умыслу. Тогда сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы делятся своими версиями, предположениями и теориями, а также вместе исследуют улики на месте происшествия.

Список серий сериала Полицейский участок рядом с пожарной станцией График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
18 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
19 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
25 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
2 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
8 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
9 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше