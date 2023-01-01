Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Полицейский участок рядом с пожарной станцией
Киноафиша Сериалы Полицейский участок рядом с пожарной станцией Сезоны

Полицейский участок рядом с пожарной станцией, список сезонов

The First Responders
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Стрим-сервис Disney+
Список сезонов сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией»
Полицейский участок рядом с пожарной станцией - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 12 ноября 2022 - 30 декабря 2022
 
Полицейский участок рядом с пожарной станцией - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 4 августа 2023 - 9 сентября 2023
 
Related video
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше