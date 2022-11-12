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Постер к 1-му сезону сериала Полицейский участок рядом с пожарной станцией
Киноафиша Сериалы Полицейский участок рядом с пожарной станцией Сезоны Сезон 1

Полицейский участок рядом с пожарной станцией, 1 сезон

The First Responders
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией»

В 1-м сезоне сериала «Полицейский участок рядом с пожарной станцией» главными действующими лицами становятся сотрудники служб быстрого реагирования с участием правоохранительных органов и пожарных, которые вместе действуют в чрезвычайных ситуациях, борются с преступностью и возгораниями. Порой между коллегами возникают конфликты и разногласия, но в экстренной ситуации они действуют слаженно, демонстрируя свой профессионализм. Герои расследуют похищение женщины. Спасатели объединяются, чтобы спасти жертву, которая находится в квартире. Школьница оказалась вовлечена в онлайн-игру. Преступники выманивают у нее деньги.

Список серий сериала Полицейский участок рядом с пожарной станцией График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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