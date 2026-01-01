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Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Фильмография
Ли До-ёп
Lee Do-yeop
Киноафиша
Персоны
Ли До-ёп
Ли До-ёп
Lee Do-yeop
Дата рождения
11 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Шесть летающих драконов
(2015)
8.3
Сигнал
(2016)
8.0
Полицейский участок рядом с пожарной станцией
(2022)
Фильмография Ли До-ёп
7.7
Чеболь против детектива
драма, мелодрама, детектив, дорама
2024, Южная Корея
6.3
Королева развода
комедия, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
7
Офицер по условно-досрочному освобождению
драма, криминал, детектив, дорама
2024, Южная Корея
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8
Полицейский участок рядом с пожарной станцией
драма, боевик, детектив, дорама
2022, Южная Корея
6.3
Герой
Yeong-ung
биография, драма, исторический
2022, Южная Корея
7
Поиск
боевик, триллер, дорама
2020, Южная Корея
7.3
Штрих
драма, приключения, исторический, дорама
2019, Южная Корея
6.9
Люди с недостатками
драма, комедия, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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