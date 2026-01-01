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Ли До-ёп Lee Do-yeop
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Ли До-ёп

Lee Do-yeop

Дата рождения
11 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Шесть летающих драконов 8.6
Шесть летающих драконов (2015)
Сигнал 8.3
Сигнал (2016)
Полицейский участок рядом с пожарной станцией 8.0
Полицейский участок рядом с пожарной станцией (2022)

Фильмография Ли До-ёп

Чеболь против детектива 7.7
Чеболь против детектива
драма, мелодрама, детектив, дорама 2024, Южная Корея
Королева развода 6.3
Королева развода
комедия, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Офицер по условно-досрочному освобождению 7
Офицер по условно-досрочному освобождению
драма, криминал, детектив, дорама 2024, Южная Корея
Полицейский участок рядом с пожарной станцией 8
Полицейский участок рядом с пожарной станцией
драма, боевик, детектив, дорама 2022, Южная Корея
Герой 6.3
Герой Yeong-ung
биография, драма, исторический 2022, Южная Корея
Поиск 7
Поиск
боевик, триллер, дорама 2020, Южная Корея
Штрих 7.3
Штрих
драма, приключения, исторический, дорама 2019, Южная Корея
Люди с недостатками 6.9
Люди с недостатками
драма, комедия, мелодрама, дорама 2019, Южная Корея
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Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
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