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Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь
Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны Сезон 2

Звездный путь, 2 сезон

Star Trek: The Animated Series 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 сентября 1974
Год выпуска 1974
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» Спок заболевает смертельной болезнью, а лекарство, необходимое для исцеления, украли пираты Ориона. За экипажем «Энтерпрайза» следят, чтобы оценить их пригодность для встречи с развитыми цивилизациями. Компьютер «Энтерпрайза» частично обретает разум и начинает устраивать розыгрыши над членами команды. Маккой арестован и обвинен в распространении чумы. «Энтерпрайз» сталкивается с существом, которое когда-то посетило Землю и повлияло на культуру майя. Затем корабль оказывается в западне «негативной вселенной», из-за которой герои становятся все моложе, приближаясь к младенчеству.

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Орионские пираты The Pirates of Orion
Сезон 2 Серия 1
7 сентября 1974
Бем Bem
Сезон 2 Серия 2
14 сентября 1974
Шутник The Practical Joker
Сезон 2 Серия 3
21 сентября 1974
Альбатрос Albatross
Сезон 2 Серия 4
28 сентября 1974
Острей зубов змеиных How Sharper Than a Serpent's Tooth?
Сезон 2 Серия 5
5 октября 1974
Преступление против времени The Counter-Clock Incident
Сезон 2 Серия 6
12 октября 1974
График выхода всех сериалов
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