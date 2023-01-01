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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь
Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны Сезон 1

Звездный путь, 1 сезон

Star Trek: The Animated Series 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 1973
Год выпуска 1973
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» члены команды звездолета «Энтерпрайз» обнаружили старинный заброшенный космический корабль со злобным существом на борту. Оно хочет захватить корабль Звездного флота. Оказавшись стертым из недавней истории, Споку приходится переместиться в прошлое, чтобы спасти себя в юности. Экипаж «Энтерпрайз» должен остановить живое облако, которое пожирает планету до того, как оно нападет на обитаемый мир. Затем женщины – члены экипажа берут на себя управление «Энтерпрайзом», поскольку мужчины попали под обаяние сирен. Сирано Джонс заразил «Энтерпрайз» трибблами, которые растут до невообразимых размеров.

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
За самой далекой звездой Beyond the Farthest Star
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 1973
Год прошедший Yesteryear
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 1973
Исчезновение планеты One of Our Planets Is Missing
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 1973
Зов Лорелеи The Lorelei Signal
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 1973
Больше трибблов – больше проблем More Tribbles, More Troubles
Сезон 1 Серия 5
6 октября 1973
Выживший The Survivor
Сезон 1 Серия 6
13 октября 1973
Бесконечный вулканец The Infinite Vulcan
Сезон 1 Серия 7
20 октября 1973
Магия Мегаса-Ту The Magicks of Megas-Tu
Сезон 1 Серия 8
27 октября 1973
Однажды на планете Once Upon a Planet
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 1973
Страсть Мадда Mudd's Passion
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 1973
Террадесский инцидент The Terratin Incident
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 1973
Ловушка во времени The Time Trap
Сезон 1 Серия 12
24 ноября 1973
Немного амбры The Ambergris Element
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 1973
Оружие слейверов The Slaver Weapon
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 1973
Глаз наблюдателя The Eye of the Beholder
Сезон 1 Серия 15
5 января 1974
Джихад The Jihad
Сезон 1 Серия 16
12 января 1974
График выхода всех сериалов
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