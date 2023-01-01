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Киноафиша Сериалы Звездный путь Сезоны

Звездный путь, список сезонов

Star Trek: The Animated Series 6+
Год выпуска 1973
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Звездный путь»
Звездный путь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 8 сентября 1973 - 12 января 1974
 
Звездный путь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 7 сентября 1974 - 12 октября 1974
 
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