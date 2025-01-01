Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: The Animated Series 1973 - 1974, season 2

Star Trek: The Animated Series season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: The Animated Series Seasons Season 2

Star Trek: The Animated Series 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 September 1974
Production year 1974
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Star Trek: The Animated Series" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» Спок заболевает смертельной болезнью, а лекарство, необходимое для исцеления, украли пираты Ориона. За экипажем «Энтерпрайза» следят, чтобы оценить их пригодность для встречи с развитыми цивилизациями. Компьютер «Энтерпрайза» частично обретает разум и начинает устраивать розыгрыши над членами команды. Маккой арестован и обвинен в распространении чумы. «Энтерпрайз» сталкивается с существом, которое когда-то посетило Землю и повлияло на культуру майя. Затем корабль оказывается в западне «негативной вселенной», из-за которой герои становятся все моложе, приближаясь к младенчеству.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Star Trek: The Animated Series" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Pirates of Orion
Season 2 Episode 1
7 September 1974
Bem
Season 2 Episode 2
14 September 1974
The Practical Joker
Season 2 Episode 3
21 September 1974
Albatross
Season 2 Episode 4
28 September 1974
How Sharper Than a Serpent's Tooth?
Season 2 Episode 5
5 October 1974
The Counter-Clock Incident
Season 2 Episode 6
12 October 1974
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more