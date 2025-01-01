Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» Спок заболевает смертельной болезнью, а лекарство, необходимое для исцеления, украли пираты Ориона. За экипажем «Энтерпрайза» следят, чтобы оценить их пригодность для встречи с развитыми цивилизациями. Компьютер «Энтерпрайза» частично обретает разум и начинает устраивать розыгрыши над членами команды. Маккой арестован и обвинен в распространении чумы. «Энтерпрайз» сталкивается с существом, которое когда-то посетило Землю и повлияло на культуру майя. Затем корабль оказывается в западне «негативной вселенной», из-за которой герои становятся все моложе, приближаясь к младенчеству.