Герои сериала «Северная звезда» – страстно влюбленная молодая пара Кузей и Йылдыз. Дело идет к свадьбе, и родители обоих молодых одобряют их союз. Но перед тем как обзавестись семьей, Кузей решает получить высшее образование. Он едет в Стамбул, однако там студенческая жизнь быстро захватывает его разум, и вот он уже влюбляется в столичную красавицу. Йылдыз остается в родной деревне одна, глядя со стороны, как любимый женится на другой. Но годы идут, и супруга бросает мужчину, оставив его без денег с тремя детьми.