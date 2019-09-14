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Постер сериала Северная звезда
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Киноафиша Сериалы Северная звезда

Северная звезда (2019 - 2021)

Kuzey Yildizi 18+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 128 часов 0 минут

О чем сериал

Герои сериала «Северная звезда» – страстно влюбленная молодая пара Кузей и Йылдыз. Дело идет к свадьбе, и родители обоих молодых одобряют их союз. Но перед тем как обзавестись семьей, Кузей решает получить высшее образование. Он едет в Стамбул, однако там студенческая жизнь быстро захватывает его разум, и вот он уже влюбляется в столичную красавицу. Йылдыз остается в родной деревне одна, глядя со стороны, как любимый женится на другой. Но годы идут, и супруга бросает мужчину, оставив его без денег с тремя детьми.

В ролях
В ролях
Исмаил Демирджи
Аслыхан Гюнер
Кан Кызылтуг
Аслыхан Капаншахин
Бурак Джан
Гизем Гюнеш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Северная звезда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 29 эпизодов
 
Северная звезда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 35 эпизодов
 
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