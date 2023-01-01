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Киноафиша Сериалы Северная звезда Сезоны

Северная звезда, список сезонов

Kuzey Yildizi 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Северная звезда»
Северная звезда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
29 эпизодов 14 сентября 2019 - 13 июня 2020
 
Северная звезда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
35 эпизодов 5 сентября 2020 - 15 мая 2021
 
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