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Киноафиша Сериалы Северная звезда Сезоны Сезон 2

Северная звезда, 2 сезон

Kuzey Yildizi 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 35
Продолжительность сезона 70 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Северная звезда»

Во 2-м сезоне сериала «Северная звезда» тайный враг Кузея на сей раз бьет в самое больное место. Теперь этот личный конфликт угрожает безопасности всей деревни. Сефер собирает молодежь для военной подготовки, чтобы ребята могли дать отпор в случае нападения. Но защищаться от врага оружием бесполезно, ведь он скрывается среди самых близких людей и уже строит новые козни. Он пытается достичь своей цели, манипулируя женщинами и их чувствами. Злодей использует бывшую любовницу Кузея, чтобы отвадить от него Йылдыз. Булут затевает публичный судебный процесс против Кузея, пытаясь настроить соседей против него.

Список серий 2-го сезона сериала «Северная звезда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
5 сентября 2020
Серия 2 31. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
12 сентября 2020
Серия 3 32. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2020
Серия 4 33. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 2020
Серия 5 34. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
3 октября 2020
Серия 6 35. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2020
Серия 7 36. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
17 октября 2020
Серия 8 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
24 октября 2020
Серия 9 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
7 ноября 2020
Серия 10 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
14 ноября 2020
Серия 11 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
21 ноября 2020
Серия 12 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
28 ноября 2020
Серия 13 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
5 декабря 2020
Серия 14 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
12 декабря 2020
Серия 15 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
19 декабря 2020
Серия 16 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
26 декабря 2020
Серия 17 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
9 января 2021
Серия 18 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
16 января 2021
Серия 19 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
23 января 2021
Серия 20 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
30 января 2021
Серия 21 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
6 февраля 2021
Серия 22 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
13 февраля 2021
Серия 23 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
20 февраля 2021
Серия 24 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
27 февраля 2021
Серия 25 54. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
6 марта 2021
Серия 26 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
13 марта 2021
Серия 27 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
20 марта 2021
Серия 28 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
27 марта 2021
Серия 29 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
3 апреля 2021
Серия 30 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
10 апреля 2021
Серия 31 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
17 апреля 2021
Серия 32 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
24 апреля 2021
Серия 33 62. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
1 мая 2021
Серия 34 63. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
8 мая 2021
Серия 35 64. Bölüm
Сезон 2 Серия 35
15 мая 2021
График выхода всех сериалов
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