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Киноафиша Сериалы Фи, Чи, Пи Сезоны Сезон 2

Фи, Чи, Пи, 2 сезон

Fi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Фи, Чи, Пи»

Во 2-м сезоне сериала «Фи, Чи, Пи» Джан наконец получает желаемое и съезжается со своей молодой возлюбленной – танцовщицей Дуру. Но чувства этой пары должны подвергнуться еще не одному испытанию. Возвращение Дениза в Стамбул становится настоящим шоком как для Дуру, так и для Джана. Неожиданная реакция девушки толкает его на рискованный и не совсем честный шаг в отношениях с ней. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Тем временем Озге полна решимости построить новую жизнь, но она сталкивается с непреодолимым препятствием. Садык готов заплатить любую цену, чтобы отомстить.

Список серий 2-го сезона сериала «Фи, Чи, Пи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 ноября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 ноября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 ноября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
8 декабря 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 декабря 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 января 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
2 февраля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
16 февраля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 марта 2018
График выхода всех сериалов
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