Бюшра Девели
Бюшра Девели Büsra Develi
Киноафиша Персоны Бюшра Девели

Бюшра Девели

Büsra Develi

Дата рождения
25 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Измит, Турция

Популярные фильмы

Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа (2025)
Давай, сынок 7.0
Давай, сынок (2018)
Нападение 0.0
Нападение (2021)

Фильмография Бюшра Девели

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 1 Сериалы 6 Актриса 7
Мечта Эшрефа 9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
Если мужчина любит
Если мужчина любит
драма, комедия, мелодрама 2022, Турция
Нападение
Нападение
боевик, приключения, криминал, фэнтези 2021, Турция
Нападающий
Нападающий
боевик, приключения, фэнтези 2021, Турция
Давай, сынок 7
Давай, сынок Hadi Be Oglum
драма 2018, Турция
Фи, Чи, Пи
Фи, Чи, Пи
драма, мелодрама 2017, Турция
Завоеватель
Завоеватель
драма, исторический 2013, Турция
