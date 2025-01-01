Меню
Бюшра Девели
Büsra Develi
Дата рождения
25 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Измит, Турция
Популярные фильмы
9.4
Мечта Эшрефа
(2025)
7.0
Давай, сынок
(2018)
0.0
Нападение
(2021)
Фильмография Бюшра Девели
9.4
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама
2025, Турция
Если мужчина любит
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
Нападение
боевик, приключения, криминал, фэнтези
2021, Турция
Нападающий
боевик, приключения, фэнтези
2021, Турция
7
Давай, сынок
Hadi Be Oglum
драма
2018, Турция
Фи, Чи, Пи
драма, мелодрама
2017, Турция
Завоеватель
драма, исторический
2013, Турция
