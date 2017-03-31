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Киноафиша Сериалы Фи, Чи, Пи Сезоны Сезон 1

Фи, Чи, Пи, 1 сезон

Fi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Фи, Чи, Пи»

В 1-м сезоне сериала «Фи, Чи, Пи» в центре событий оказывается опытный врач-психиатр из Стамбула с мировым именем. Джан Манай живет в шикарном доме, участвует в международных конференциях и ходит на свидания с шикарными женщинами. Но все это теряет для мужчины всякий смысл, когда он знакомится с юной начинающей балериной Дуру Дурулай. Необыкновенная красота и невинность девушки поражают его в самое сердце, и он решает любым способом сделать ее своей возлюбленной. Но есть одна сложность: Дуру уже живет с другим парнем – молодым музыкантом Денизом. Опытный психиатр решает действовать в своем завоевании издалека.

Список серий 1-го сезона сериала «Фи, Чи, Пи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 июня 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 июня 2017
График выхода всех сериалов
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