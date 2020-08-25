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Постер телешоу Чудесная лаборатория Эмили
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Киноафиша Сериалы Чудесная лаборатория Эмили

Чудесная лаборатория Эмили (2020 - 2020)

Emily's Wonder Lab 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 30 минут

О чем телешоу

Эмили Каландрелли без ума от науки. Она уверена что ее изучение отнюдь не скучное занятие, а настоящее развлечение, которое позволяет получить важные знания. Исследовательница готова превратить это серьезное занятие в увлекательную игру. В шоу «Чудесная лаборатория Эмили», которое вышло на платформе Netflix, Каландрелли продемонстрирует необычные опыты из разных областей науки. Они настолько просты, что провести их можно даже в домашних условиях. В каждом эпизоде она вместе с юными участниками программы поставит очень веселые эксперименты и познакомит с различными явлениями и законами.

Чудесная лаборатория Эмили - трейлер
Чудесная лаборатория Эмили  трейлер
В ролях
В ролях
Скай Алексис
Скай Алексис
Мэйсон Уэллс
Кристофер Фаррар
Алекс Джейн Гоу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Сезоны
Чудесная лаборатория Эмили - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
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