Эмили Каландрелли без ума от науки. Она уверена что ее изучение отнюдь не скучное занятие, а настоящее развлечение, которое позволяет получить важные знания. Исследовательница готова превратить это серьезное занятие в увлекательную игру. В шоу «Чудесная лаборатория Эмили», которое вышло на платформе Netflix, Каландрелли продемонстрирует необычные опыты из разных областей науки. Они настолько просты, что провести их можно даже в домашних условиях. В каждом эпизоде она вместе с юными участниками программы поставит очень веселые эксперименты и познакомит с различными явлениями и законами.