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Постер к 1-му сезону телешоу Чудесная лаборатория Эмили
Киноафиша Сериалы Чудесная лаборатория Эмили Сезоны Сезон 1

Emily's Wonder Lab
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Чудесная лаборатория Эмили»

В 1-м сезоне шоу «Чудесная лаборатория Эмили» известная ученая покажет, что наука – это не только полезно, но еще и ужасно весело. Вместе с маленькими гостями она проведет разнообразные опыты: построит машину, работающую с помощью воздушных шаров, создаст светящуюся в темноте краску и даже устроит настоящий торнадо прямо в комнате. Но это не просто баловство: каждое из этих развлечений на практике подтверждает какой-либо закон химии или физики. Она докажет, что яркие эксперименты могут увлечь людей любого возраста: шоу будет интересным не только детям, но и взрослым, желающим узнать о науке больше.

Список серий 1-го сезона телешоу «Чудесная лаборатория Эмили» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неоновая вечеринка Glow Party
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2020
Прогулка по «ооблеку» Walking on Oobleck
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2020
Радужная конная зубная паста Rainbow Horse Toothpaste
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2020
Охотники за торнадо Tornado Chasers
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2020
Яйца! Яйца! Яйца! Eggs! Eggs! Eggs!
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2020
Лизуны Slime Time
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2020
Воздушные пушки Bowling with Air
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2020
На что способны шарики Balloon Power
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2020
Жуткие эксперименты Spooky Science
Сезон 1 Серия 9
25 августа 2020
Готовим вместе с Солнцем Solar Bake Off
Сезон 1 Серия 10
25 августа 2020
График выхода всех сериалов
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