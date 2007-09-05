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Постер к 1-му сезону сериала Школа Саммер Хайтс
Киноафиша Сериалы Школа Саммер Хайтс Сезоны Сезон 1

Summer Heights High
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа Саммер Хайтс»

В 1-м сезоне сериала «Школа Саммер Хайтс» в обычную австралийскую школу переводится студентка по обмену из очень богатой иностранной семьи. Джейми избалована и уверена в себе, но совершенно не умеет общаться со сверстниками и не имеет представления о культуре государства, в котором ей предстоит жить и учиться. Также в «Саммер Хайтс» учится отъявленный малолетний бандит по имени Джона, приехавший с печально известного острова Тонга. А заправляет всей этой странной компанией учитель литературы мистер Джи, который помешан на драмах Шекспира и на собственном актерском таланте. Методы воспитания студентов у него довольно специфичные.

Список серий 1-го сезона сериала «Школа Саммер Хайтс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2007
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2007
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2007
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2007
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2007
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2007
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2007
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2007
График выхода всех сериалов
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