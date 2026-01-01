Актеры сериала «Школа Саммер Хайтс»

Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют

5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту

Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)

Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

Культовый детектив нулевых оказался правдивее «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»: в Сети назвали лучший сериал про оперов

Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть

Перезапуск «Клиники» оказался настолько хорош, что тут же получил продолжение — записывайте дату выхода 11-го сезона

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

«Прям залип», «Залпом посмотрела все 4 серии»: кажется, «Похищение» может стать главным хитом лета-2026, подвинув даже «Холод»