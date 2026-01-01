Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Школа Саммер Хайтс
Актеры и роли
Актеры сериала «Школа Саммер Хайтс»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Школа Саммер Хайтс»
Вся информация о сериале
Крис Лиллей
Chris Lilley
Дэвид Ленни
David Lennie
Асолима Тоати
Asolima Tauati
Иро Утайфо
Iro Utaifeau
Зак Фа’ато
Zach Fa'atoe
Офа Палу
Ofa Palu
Кристи Барнс Каллен
Kristy Barnes Cullen
Мод Дэвей
Maude Davey
Элида Бреретон
Elida Brereton
Стэн Роач
Stan Roach
Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)
Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?
«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?
Культовый детектив нулевых оказался правдивее «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»: в Сети назвали лучший сериал про оперов
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
Перезапуск «Клиники» оказался настолько хорош, что тут же получил продолжение — записывайте дату выхода 11-го сезона
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
«Прям залип», «Залпом посмотрела все 4 серии»: кажется, «Похищение» может стать главным хитом лета-2026, подвинув даже «Холод»
От «Тьмы» до «Игры в кальмара»: 10 лучших сериалов Netflix за последние 10 лет — идеальная подборка на любой вкус
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667