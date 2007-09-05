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Постер сериала Школа Саммер Хайтс
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Киноафиша Сериалы Школа Саммер Хайтс

Школа Саммер Хайтс (2007 - 2007)

Summer Heights High 18+
Год выпуска 2007
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

«Школа Саммер Хайтс» – это комедийный псевдодокументальный мини-сериал о жизни самой обычной старшей школы Сиднея. Здесь учатся юный преступник Джона с острова Тонга, избалованная студентка по обмену Джейми и другие колоритные персонажи. А литературу в «Саммер Хайтс» преподает эгоцентричный мистер Джи с довольно странными представлениями о своем предмете, о дисциплине и о молодежи в целом. Он ставит мюзиклы со студентами в главных ролях, вводит программу межэтнического взаимодействия и мечтает о повышении.

В ролях
В ролях
Крис Лиллей
Асолима Тоати
Иро Утайфо
Зак Фа’ато
Офа Палу
Кристи Барнс Каллен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Школа Саммер Хайтс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 8 эпизодов
 
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