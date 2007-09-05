«Школа Саммер Хайтс» – это комедийный псевдодокументальный мини-сериал о жизни самой обычной старшей школы Сиднея. Здесь учатся юный преступник Джона с острова Тонга, избалованная студентка по обмену Джейми и другие колоритные персонажи. А литературу в «Саммер Хайтс» преподает эгоцентричный мистер Джи с довольно странными представлениями о своем предмете, о дисциплине и о молодежи в целом. Он ставит мюзиклы со студентами в главных ролях, вводит программу межэтнического взаимодействия и мечтает о повышении.