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Школа Саммер Хайтс
Сезоны
Школа Саммер Хайтс, список сезонов
Summer Heights High
Год выпуска
2007
Страна
Австралия
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Школа Саммер Хайтс»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
5 сентября 2007 - 24 октября 2007
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