Выпущенное на стриминговом сервисе шоу «Расточители: Лос-Анджелес» даст зрителям уникальную возможность побывать в городе ангелов – Лос-Анджелесе. Это обитель богатых и стильных людей, которые привыкли к красивой жизни. Шоу расскажет, как знаменитые и состоятельные личности, живущие здесь, добивались своего положения в обществе. Герои откроют свои карьерные секреты и перечислят то, на что любят тратить заработанное. Они продемонстрируют шикарно обставленные дома, дорогую одежду и поделятся впечатлениями от своего головокружительного успеха.