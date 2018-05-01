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Постер телешоу Расточители: Лос-Анджелес
Постер телешоу Расточители: Лос-Анджелес
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Расточители: Лос-Анджелес

Расточители: Лос-Анджелес (2018 - …)

Droppin' Cash: Los Angeles 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 35 минут

О чем телешоу

Выпущенное на стриминговом сервисе шоу «Расточители: Лос-Анджелес» даст зрителям уникальную возможность побывать в городе ангелов – Лос-Анджелесе. Это обитель богатых и стильных людей, которые привыкли к красивой жизни. Шоу расскажет, как знаменитые и состоятельные личности, живущие здесь, добивались своего положения в обществе. Герои откроют свои карьерные секреты и перечислят то, на что любят тратить заработанное. Они продемонстрируют шикарно обставленные дома, дорогую одежду и поделятся впечатлениями от своего головокружительного успеха.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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3.4 IMDb
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Сезоны
Расточители: Лос-Анджелес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Расточители: Лос-Анджелес - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
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