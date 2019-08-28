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Постер к 2-му сезону телешоу Расточители: Лос-Анджелес
Киноафиша Сериалы Расточители: Лос-Анджелес Сезоны Сезон 2

Droppin' Cash: Los Angeles 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Расточители: Лос-Анджелес»

Во 2-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» покажет богатых людей, которые привыкли жить, как захотят, и любят тратить деньги. Своим материальным статусом они обязаны только себе и расскажут, как добиться финансового успеха. В одном из эпизодов примет участие рэп-исполнитель, который скрывается под псевдонимом Chief Keef. Он покажет, как обустроил свой дом. Жилище наполнено необычными вещами, выдающую детскую непосредственность владельца: забавные картины и сувениры, огромные телевизоры и даже игровой автомат. Что касается последнего, Chief Keef не собирается ограничиваться и отправится на шопинг за еще одним экземпляром.

Список серий телешоу Расточители: Лос-Анджелес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Триппи Редд и Фетти Уэп Trippie Redd & Fetty Wap
Сезон 2 Серия 1
28 августа 2019
Солджо Бой и Bow Wow Soulja Boy & Bow Wow
Сезон 2 Серия 2
28 августа 2019
Чиф Киф и Дре Лондон Chief Keef & Dre London
Сезон 2 Серия 3
28 августа 2019
Эрика Мена и Белла Торн Erica Mena & Bella Thorne
Сезон 2 Серия 4
28 августа 2019
Деонте Уайлдер и Джавейл Макги Deontay Wilder & JaVale McGee
Сезон 2 Серия 5
28 августа 2019
Вака Флака Флейм и Жакуис Waka Flocka Flame & Jacquees
Сезон 2 Серия 6
28 августа 2019
Йонг Свэг и Ротимы Yvng Swag & Rotimi
Сезон 2 Серия 7
28 августа 2019
Рико Несты и Тони Ромит Rico Nasty & Toni Romiti
Сезон 2 Серия 8
28 августа 2019
Диджей Тэй Джеймс и Кайл Мэсси DJ Tay James & Kyle Massey
Сезон 2 Серия 9
28 августа 2019
Деандре Эйтон и Кикстрадомис DeAndre Ayton & Kickstradomis
Сезон 2 Серия 10
28 августа 2019
A1 Бентли и Кдот Хончо A1 Bentley & Cdot Honcho
Сезон 2 Серия 11
28 августа 2019
Блейк Кэлли и Мартин Blake Kelly & Marteen
Сезон 2 Серия 12
28 августа 2019
Альфредо Флорес и Айо & Тео Alfredo Flores & Ayo & Teo
Сезон 2 Серия 13
28 августа 2019
График выхода всех сериалов
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