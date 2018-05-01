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Постер к 1-му сезону телешоу Расточители: Лос-Анджелес
Киноафиша Сериалы Расточители: Лос-Анджелес Сезоны Сезон 1

Droppin' Cash: Los Angeles 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Расточители: Лос-Анджелес»

В 1-м сезоне шоу «Расточители: Лос-Анджелес» появятся известные личности, которые не скрывают свое материальное положение. Все, что у них есть, – результат их упорного труда на разных поприщах. Герои расскажут о том, какая сфера приносит им деньги, какие проекты они надеются реализовать, сколько зарабатывают и, главное, – на что тратят вырученное в Лос-Анжелесе. Шоу покажет интерьеры их шикарных домов и вещи, покупкой которых гордятся участники. Затем они отправятся на расточительный шопинг, чтобы купить себе все, что захочется, не заботясь о расходах.

Список серий телешоу Расточители: Лос-Анджелес График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игги Азалия и ЛПП Iggy Azalea & B.O.B.
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2018
Норман Кордей и Халил Norman Kordei & Khalil
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2018
Молодой магистр и Эвандер Гриим Young M.A & Evander Griiim
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2018
Индия Любовь и Мейджор India Love & Maejor
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2018
Лонзо Болл и Кайл Кузма Lonzo Ball & Kyle Kuzma
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2018
Богатый Хоми Куан и кузен Стизз Rich Homie Quan & Cousin Stizz
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2018
Curren$y и Джо Аделл Curren$y & Jo Adell
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2018
Серая и Давин Serayah & Dawin
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2018
Э-Буги и Данте Браун A-Boogie & Dante Brown
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2018
Малли Молл и Джош Харт Mally Mall & Josh Hart
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2018
Шамейк Мур и SK8 Shameik Moore & SK8
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2018
Джастин Скай и Крик Бойз Justine Skye & Creek Boyz
Сезон 1 Серия 12
1 мая 2018
График выхода всех сериалов
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