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Постер к 1-му сезону сериала Бангкок Хилтон
Киноафиша Сериалы Бангкок Хилтон Сезоны Сезон 1

Bangkok Hilton 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бангкок Хилтон»

В 1-м сезоне сериала «Бангкок Хилтон» в центре событий оказывается австралийка Катрина Стэнтон, одержимая одной идеей – разыскать отца, который уехал в Британию несколько лет назад и пропал. В Лондоне она не находит улик и уже собирается вернуться домой в Сидней, как знакомится с симпатичным парнем – фотографом Арки Рэганом. Вместе они решают развеяться в Индии, где начинают встречаться, и парень дарит ей один из своих фотоаппаратов. Но его истинные намерения становятся ясны лишь на обратном пути домой. В чехле от подарка оказываются спрятаны наркотики. Обнаруживают этот «сюрприз» в Бангкоке, где за дурманящие вещества предусмотрена смертная казнь…

Список серий 1-го сезона сериала «Бангкок Хилтон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 1989
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 1989
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 1989
График выхода всех сериалов
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