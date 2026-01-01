Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Бангкок Хилтон Места съёмок

Места и даты съемок сериала Бангкок Хилтон

Основные места съемок сериала Бангкок Хилтон

  • Студия Kennedy Miller, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Отель Royal Orchid Sheraton, Бангкок, Таиланд
  • Театр Metro, ул. Орвелла, 30, Кингс-Кросс, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Средняя школа Балмейн, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Аэропорт Даболим, Гоа, Индия
  • Бёрвуд, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Конкорд, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Международный аэропорт Бангкока, Таиланд
  • Австралия
  • Бангкок, Таиланд
  • Гоа, Индия
  • Индия
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Таиланд
  • Великобритания

Где снимали известные сцены

отель, в котором Арки пойман в конце
Отель Palacio de Goa, Гоа, Индия
Внутренний двор тюрьмы Лум Джау и экстерьеры.
Объект водоканала, Уотерлу, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Отель Арки и Кэт
Курортный отель Cidade de Goa, пляж Вайнгиним, Гоа, Индия
Международный аэропорт Бангкока
Бангкок, Таиланд
Аэропорт Даболим
Гоа, Индия
Больница Милосердной Матери в Кроус-Нест
Кроус-Нест, Новый Южный Уэльс, Австралия
Отель Royal Orchid Sheraton
Бангкок, Таиланд
объект водного управления MWB в Уотерлоо
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Курортный отель «Cidade de Goa»
Гоа, Индия
поместье семьи Фолкнеров
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Балмейнская средняя школа
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Даты съемок сериала Бангкок Хилтон

  • 6 марта 1989 - 29 мая 1989
