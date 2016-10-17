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Постер к 2-му сезону телешоу Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье
Киноафиша Сериалы Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье Сезоны Сезон 2

À pleines dents ! 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье»

Во 2-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» артист с мировым именем продолжит путешествовать по различным городам и регионам. Его цель – ознакомиться с местной кухней и попробовать нечто такое, с чем ему никогда не доводилось сталкиваться прежде. Будучи настоящим гурманом, Жерар Депардье привык обедать в лучших ресторанах Парижа. Но те блюда, которые ему доведется отведать Каталонии, Португалии и Баварии, превзойдут его самые смелые ожидания. Помимо гастрономического опыта, Депардье обретет знания о местной культуре, а также прогуляется по главным достопримечательностям.

Список серий 2-го сезона телешоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Иль-де-Франс L'Île-de-France
Сезон 2 Серия 1
17 октября 2016
Португалия Le Portugal
Сезон 2 Серия 2
18 октября 2016
Каталония La Catalogne
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2016
Бавария La Bavière
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2016
Фес Fès
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2016
График выхода всех сериалов
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