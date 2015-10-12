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Постер к 1-му сезону телешоу Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье
Киноафиша Сериалы Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье Сезоны Сезон 1

À pleines dents ! 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье»

В 1-м сезоне шоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» мэтр мирового кинематографа посетит несколько уникальных мест, включая Баскские земли, Бретань и Шотландию. Во время поездки актер не только попробует разные блюда, но и узнает историю их появления, а также способы приготовления. Помимо экстравагантных блюд, Депардье никогда не упускает возможности попробовать национальные напитки, включая вина. Вместе с ведущим зритель сможет открыть для себя все многообразия культурного наследия различных регионов.

Список серий 1-го сезона телешоу «Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бретань La Bretagne
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2015
Шотландия L'Écosse
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2015
Страна Басков Le Pays basque
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2015
Северная Италия L'Italie du Nord
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2015
Южная Италия L'Italie du Sud
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2015
График выхода всех сериалов
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